Quelle potenti parole di Padre Pio: ‘Ricordatevi che Dio è in noi..’. Supplica per chiedere una grazia oggi, 2 dicembre 2021

Consigli e parole di Padre Pio per oggi, 2 Dicembre

Chiedi una grazia particolare a Padre Pio, il frate santo del Gargano

Le frasi da rileggere:

Ricordatevi che Dio è in noi, quando siamo in stato di grazia, e fuori, per così dire, di noi quando siamo in stato di peccato; ma il suo angelo non ci abbandona mai… È il nostro amico più sincero e sicuro, quando non abbiamo il torto di rattristarlo con la nostra cattiva condotta.

Lascia perdere, figliuolo, lascia pubblicare quello che si vuole. Temo il giudizio di Dio e non quello degli uomini. Ci spaventi solo il peccato perché offende Dio e ci disonora.

La divina bontà non solo non rigetta le anime pentite, ma va in cerca anche delle anime ostinate.

Operiamo il bene, mentre abbiamo a nostra disposizione del tempo, e daremo gloria al nostro Padre celeste, santificheremo noi stessi e daremo buon esempio agli altri.

Preghiera

O Dio,

che a San Pio da Pietrelcina

sacerdote cappuccino,

hai donato l’insigne privilegio

di partecipare, in modo mirabile,

alla passione del tuo Figlio,

concedimi,

per la sua intercessione,

la grazia…

che ardentemente desidero;

e soprattutto donami

di essere

conforme alla morte di Gesù

per giungere poi

alla gloria della resurrezione.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

† Vincenzo D’Addario

