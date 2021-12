Padre Pio ti dice: ‘Trova il tempo per pregare!’. Recita la potente supplica per chiedergli una grazia a cui tieni oggi, 16 dicembre 2021

Padre Pio: frasi e preghiera per oggi, 16 dicembre

Invoca anche oggi il santo del Gargano: Padre Pio da Pietrelcina

Le sue frasi:

Trova il tempo per pregare!

Gesù chiama i poveri e semplici pastori per mezzo degli angeli per manifestarsi ad essi. Chiama i sapienti per mezzo della stessa loro scienza. E tutti, mossi dall’interiore influsso della sua grazia, corrono a lui per adorarlo. Chiama tutti noi con le divine ispirazioni e si comunica a noi con la sua grazia. Quante volte egli ha amorosamente invitato anche noi? E noi con quale prontezza gli abbiamo corrisposto? Mio Dio, mi arrossisco e mi sento ripieno di confusione nel dover rispondere a sì fatta interrogazione.

Ringrazia e bacia dolcemente la mano di Dio che ti percuote; è sempre la mano di un padre che ti percuote perché ti vuol bene.

Operiamo il bene, mentre abbiamo a nostra disposizione del tempo, e daremo gloria al nostro Padre celeste, santificheremo noi stessi e daremo buon esempio agli altri.

Preghiera per una grazia

O Dio,

che a San Pio da Pietrelcina

sacerdote cappuccino,

hai donato l’insigne privilegio

di partecipare, in modo mirabile,

alla passione del tuo Figlio,

concedimi,

per la sua intercessione,

la grazia…

che ardentemente desidero;

e soprattutto donami

di essere

conforme alla morte di Gesù

per giungere poi

alla gloria della resurrezione

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

† Vincenzo D’Addario

Ricordiamo Padre Marciano, un amico di San Pio:

