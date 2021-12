Oggi, 16 dicembre 2021, è la festa della beata Maria degli Angeli: ecco la supplica per ottenere grazie

Beata Maria degli Angeli: vita e preghiera

Beata Maria degli Angeli, al secolo Marianna Fontanella, è stata una religiosa carmelitana scalza italiana. Fu una mistica e donna di carità. San Giovanni Bosco scrisse la sua biografia.

La sua storia

Nasce il 7 Gennaio 1661 a Torino; era la nona degli undici figli dei conti di Santena.

Nel 1676 abbracciò la vita religiosa tra le carmelitane scalze del monastero di Santa Cristina a Torino: prende il nome religioso di Suor Maria degli Angeli.

Dimostra sin da subito la sua affidabilità e la sua maturità spirituale ed, infatti, dopo pochi anni di vita monastica, la Madre Badessa le affida l’incarico di Maestra delle Novizie.

Nel 1694, a soli 33 anni di età, viene eletta Priora del Monastero dal Capitolo Monastico. Il suo più grande impegno, però, resta quello della preghiera e della direzione spirituale che verrà apprezzata anche dalle principesse della casa reale.

Durante il suo priorato molte giovani esprimono il desiderio di entrare al Carmelo per donare la loro vita al Signore ma, purtroppo, il Monastero non è in grado di accoglierle per mancanza di celle.

Grazie a questa ristrettezza di spazi, Madre Maria degli Angeli, si adopera per far costruire un nuovo Carmelo che inizierà ad essere operativo il 16 settembre 1703 con il nome di Monastero “San Giuseppe” delle Carmelitane Scalze di Moncalieri.

Dove però non poté mai stabilirvisi per la volontà della famiglia reale di trattenerla a Torino.

Vittorio Amedeo II le era molto legato, specialmente per il sostegno spirituale da lei dato alla città durante l’assedio del 1706 da parte dei Francesi e degli Spagnoli. I morti, i feriti e gli ammalati non si contavano.

Madre Maria degli Angeli pregò senza sosta, si rimboccò le maniche del saio e si mise a confortare quanti erano nel dolore, nell’afflizione e nella sofferenza.

In questo periodo le appare la Madonna che la esorta a continuare su questa via di carità.

Suor Maria degli Angeli non se lo fa ripetere due volte e, con grande zelo apostolico, diventa instancabile zelatrice del Rosario, adoratrice del Santissimo Sacramento e confortatrice di anime inquiete.

LEGGI ANCHE: I 4 ‘angeli dell’Avvento’. La storia più bella da leggere per questo tempo di attesa del Santo Natale

Muore a Torino il 16 Dicembre 1717, dopo una breve malattia. Papa Pio IX la beatificò il 14 maggio 1865.

Un anno dopo, nel 1866, san Giovanni Bosco scrive la biografia di questa grande monaca e la diffonde mediante la sua collana “Letture Cattoliche”.

Il suo corpo è venerato nella chiesa del monastero di San Giuseppe a Moncalieri.

(Fonte it.wikipedia.org)

Preghiera alla beata Maria degli Angeli

Alla infinita misericordia del tuo Cuore divino, Gesù dolcissimo, ricordo con fiducia le consolanti parole da te pronunciate: «se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà».

Con umile, ma ferma certezza di essere esaudito, mi rivolgo al Padre e nel tuo Nome santissimo gli chiedo la grazia che tanto mi sta a cuore (esprimere la grazia che si desidera).

Te la chiedo, Gesù, per intercessione della Beata Maria degli Angeli, affinché la sua canonizzazione contribuisca a far conoscere agli uomini le meraviglie che sai operare in chi si affida a te con cuore semplice e umile. Amen.