Padre Pio: ‘Soffro e soffro assai..’. Ecco la preghiera per avere la salute da recitare oggi, 18 dicembre 2021

Un nuovo giorno in compagnia di Padre Pio da Pietrelcina

Leggi le frasi di Padre Pio e poi invocalo con la supplica..

Le parole del santo frate:

Mi dispiace tanto veder soffrire! Per togliere un dispiacere a qualcuno, non troverei difficoltà a tirarmi una pugnalata al cuore!… Sì, questo mi sarebbe più facile!

Recitate sempre il Rosario! Dite dopo ogni mistero: San Giuseppe, prega per noi!

Soffro e soffro assai; ma grazie al buon Gesù sento ancora un po’ di forza; e di che cosa non è capace la creatura aiutata da Gesù?

I cuori forti e generosi non si dolgono che per grandi motivi, e anche tali motivi non li fanno troppo penetrare nel loro intimo.

Preghiera per la salute

O Glorioso Padre Pio,

servo umile

e fedele dell’Agnello,

lo hai seguito fino alla croce,

offrendoti vittima per i nostri peccati.

Unito a Lui e colmo del suo amore,

porti il lieto annunzio della sua resurrezione

ai poveri e agli ammalati,

mostrando il volto misericordioso di Dio Padre.

LEGGI ANCHE: Il miracolo di Alfredo: il bimbo guarito grazie all’aiuto di Padre Pio

O Orante instancabile, amico di Dio,

benedici quanti lavorano e sostengono

la tua Casa Sollievo della Sofferenza

e guida dal Cielo i Gruppi di Preghiera

perché siano fari di luce

in questo tormentato mondo

e diffondano ovunque

il profumo della tua carità.

O Santo del Paradiso,

ottienici dall’Altissimo

la salute del corpo e dello spirito,

la pace nelle famiglie e la coerenza

della vita cristiana,

per meritare di entrare con te

nella patria beata. Amen.

† Michele Castoro

Invoca San Charbel, il Padre Pio del Libano:

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche