Oggi, 18 dicembre 2021, festeggiamo la Madonna dell’Orto: scopri i miracoli e recita la potente supplica

Alla fine del 1400 la Liguria è colpita dalla peste che causò molte vittime; a Chiavari, Maria Del Guercio (detta Turchina), come ringraziamento per essere stata risparmiata dal morbo, fa dipingere da Benedetto Borzone, sul muro esterno di un orto, l’Immagine della Madonna benedicente, con ai lati San Sebastiano e San Rocco.

Col passare del tempo l’orto diventa un deposito ma il dipinto conserva la freschezza originale dei colori.

Un’altra pestilenza, scoppiata nel 1528, contribuisce ad aumentare la devozione delle persone nei confronti della Madonna dell’Orto. In questa occasione sono eretti nelle piazze degli altari provvisori e uno è proprio collocato davanti all’Immagine della Turchina.

La notte del 18 dicembre 1609, Geronima Turrito, mentre pregava davanti all’immagine sacra gli appare la Vergine Santa, illuminata da una fulgidissima luce e con le stesse sembianze del dipinto.

Nelle ore successive all’orto pregherà per la salute del proprio figlio che era lontano da casa. Dopo qualche giorno questo figlio ritorna e le narra minutamente di una sua grave malattia e della improvvisa guarigione. Da allora Geronima moltiplica le sue devozioni davanti alla sacra Immagine e ogni sabato vi accende una lampada.

Il 2 luglio dell’anno seguente, giorno della festa della Visitazione di Maria a Santa Elisabetta, la Vergine appare anche a Sebastiano Descalzo, un uomo disabile.

Mentre egli si reca sulla via di Carasco, improvvisamente una luce lo abbaglia e vede una Signora bellissima, vestita di manto azzurro, la quale, sollevata da terra, cammina tra due torce accese che spargono sul suo passaggio uno splendore sfolgorante. La vede quindi avanzare verso il muro dell’orto, salirlo agilissima e fermarsi in faccia alla nicchia nella quale è dipinta l’Immagine della Madonna.

Sebastiano corre anche lui, entra nell’orto e vede la nobile Signora raccogliersi in quella nicchia, come in un centro luminoso che in breve, avvolto da una nube, svanisce ai suoi occhi. Subito si diffonde in quel luogo una soave fragranza e Sebastiano si trova istantaneamente guarito.

Altri numerosi miracoli si susseguono e la devozione alla Madonna dell’Orto crescerà in maniera esponenziale e verrà costruito un santuario.

Il 7 marzo 1643 Nostra Signora dell’Orto è proclamata Patrona principale della città e del distretto di Chiavari e nel 1769 solennemente incoronata con corone d’oro dal Capitolo Vaticano. Nel 1892, istituita la nuova Diocesi di Chiavari, il Santuario viene elevato a Cattedrale da Papa Leone XIII.

Nel 1894 la chiesa fu consacrata da mons. Fortunato Vinelli, primo Vescovo di Chiavari.

Infine, nel 1904, il Santuario Cattedrale ricevette il titolo di Basilica che venne anche visitato da Giovanni Paolo II il 18 settembre 1998.

Preghiera:

Vergine gloriosissima, che per l’eccellenza della Tua Verginità illibata e feconda, sei stata dichiarata dalla Spirito Santo un Orto racchiuso e un Fonte sigillato, perché mai hai ammesso a te stessa altro Signore, che quel Dio che Ti creò, come Orto e Paradiso di sue delizie: deh, volgi amorosa da quella Tua immagine uno sguardo di Madre sopra dell’anima mia, che tante volte si è fatta schiava del peccato.

E per quell’amore parziale, con cui dal Cielo Ti sei palesata fra di noi quale orto fecondo di grazie in nostra giustificazione e salute, impetrami del Tuo Divin Figlio, che reggi tra le braccia, una vera contrizione dei miei peccati e una costante emendazione dei miei costumi. Amen.

