Novena all’Immacolata Concezione. E’ il 2° giorno: Preghiera per chiedere grazie, 30 novembre 2021

Recitiamo insieme il 2° giorno della Novena all’Immacolata Concezione, martedì 30 novembre 2021

Non vi è alcun dubbio: la festa dell’Immacolata Concezione è una delle principali festività dell’anno liturgico, che porta i cuori di tutto verso il mistero del Natale e ritempra l’anima, nelle mani dolci della Vergine Santa, sempre pronte ad accoglierci. Preghiamo insieme con le parole di questa novena.

Ti saluto, o Maria! Prega per me

Ti saluto, O Maria, tutta pura, tutta irreprensibile e degna di lode.

Tu sei la corredentrice, la rugiada del mio arido cuore, la serena luce della mia mente confusa, la riparatrice di tutti i miei mali.

Compatisci, o purissima, l’infermità dell’anima mia.

Tu puoi ogni cosa perché sei la Madre di Dio; a Te nulla si nega, perché sei la Regina. Non disprezzare la mia preghiera e il mio pianto, non deludere la mia attesa. Piega il Figlio tuo in mio favore e, finchè durerà questa vita, difendimi, proteggimi, custodiscimi.

INVOCAZIONE ALL’IMMACOLATA

Aiutaci, o Maria, ad essere, come Te, salvatori insieme con Gesù di tutti i nostri fratelli. Aiutaci a portare agli altri il dono ricevuto, ad essere “segni” di Cristo sulle strade di questo nostro mondo assetato di verità e di gloria, bisognoso di redenzione e di salvezza. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. (ripetere 3 volte)

