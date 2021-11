Coroncina della Misericordia di oggi, martedì 30 novembre 2021. LIVE TV dalle h. 15.00

Dedichiamo un po’ del nostro tempo di questa domenica alla Devozione della Divina Misericordia e ripetiamo con serenità e fiducia: Gesù, io confido in te!

La Devozione della Coroncina alla Divina Misericordia, voluta fortemente da Giovanni Paolo II nel corso del Suo Pontificato, è arrivata ad intenerire il cuore di Dio fino ai confini della terra. Le tre del pomeriggio sono una delle ore dove la lode dei fedeli di tutto il mondo sale al cielo per implorare un fiume di Amore sulla Terra.

† CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA †

(Si recita con una normale Corona del Santo Rosario)

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

In principio:

PADRE NOSTRO

Padre nostro, che Sei nei Cieli sia santificato il Tuo Nome, venga il Tuo Regno sia fatta la Tua volontà, come in Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

AVE MARIA

Ave Maria, piena di Grazia, il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.





CREDO APOSTOLICO

Io Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, (ci si inchina) il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al Cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Poi sui grani del Padre Nostro si recitano le parole seguenti:

Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo Dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo.

Poi sui grani dell’Ave Maria si recitano le parole seguenti:

Per la Sua dolorosa Passione, abbi Misericordia di noi e del mondo intero.

Per finire si ripete per tre volte:

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Poi:“O Sangue ed Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, come Sorgente di Misericordia per noi, confido in Te”.

Gesù dice: “Quando reciterai questa preghiera (cioe’:“O Sangue ed Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, come Sorgente di Misericordia per noi, confido in Te”) con cuore pentito e con fede per qualche peccatore, gli concederò la grazia della conversione…”



Le ore 15.00 (ora della morte di Gesu’ sulla Croce) sono un’ora prediletta… Disse Gesu’ a Santa Faustina che se in quell’ora non si puo’ recitare la Coroncina e’ bene raccogliersi in preghiera almeno per un breve momento là dove ci si trova… magari con questa breve preghiera:

PREGHIERA DELLE TRE POMERIDIANE, (ORA DELLA MISERICORDIA)

O Gesù, tu sei appena morto

e già una sorgente di vita

è sgorgata per le anime.

O sorgente di vita,

incomprensibile misericordia di Dio,

avvolgi il mondo intero

e riversati su di noi.



O Sangue e Acqua ,

che scaturisci dal cuore di Gesù

come sorgente di misericordia per noi,

confido in te!

…poi appena possibile si recita la Coroncina.

Le parole di Gesù a Santa Faustina per una meditazione in questa ora

“Figlia Mia, ogni volta che senti l’orologio battere le tre, ricordati di immergerti tutta nella Mia Misericordia, adorandola ed esaltandola; invoca la sua onnipotenza per il mondo intero e specialmente per i poveri peccatori, poiché fu in quell’ora che venne spalancata per ogni anima.

In quell’ora otterrai tutto per te stessa e per gli altri; in quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, la Misericordia vinse la giustizia. Figlia Mia, in quell’ora cerca di fare la Via Crucis, se i tuoi impegni lo permettono e se non puoi fare la Via Crucis, entra almeno per un momento in cappella ed onora il Mio Cuore che nel SS.mo Sacramento è pieno di Misericordia.

E se non puoi andare in cappella, raccogliti in preghiera almeno per un breve momento là dove ti trovi. Voglio il culto della Mia Misericordia da ogni creatura, ma prima di tutto da te, poiché a te ho fatto conoscere questo mistero nella maniera più profonda.” (dal Diario di Santa Faustina Kowalska, p. 820)