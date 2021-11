Miracolo a Lourdes. Il braccio di una giovane ragazza riprende vita nelle piscine

Il miracolo viene riconosciuto il 14 novembre 1959 dall’arcivescovo di Parigi…

LA STORIA – Dietro l’inutilità informale e fredda di un formulario, compilato nel mese di gennaio 1940, che certifica un “Incidente sul lavoro”, si verifica un dramma umano. Yvonne, 17 anni, ha avuto il braccio impigliato in una cinghia che lo ha torto violentemente. Non si è staccato ed apparentemente è stato evitato il peggio, tuttavia il trauma è stato tale che il braccio di Yvonne rimane completamente paralizzato.

