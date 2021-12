L’ultimo messaggio straordinario di Medjugorje ad Ivan: ‘Dio mi ha permesso di stare con voi’

Vostra Madre prega per tutti voi e intercedo presso suo Figlio per ciascuno di voi. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.»

In questo tempo di grandi grazie, ma nello stesso momento di grandi prove per tutti coloro che desiderano seguire la via della pace, anche oggi vi invito: pregate, pregate cari figli, non soltanto con le parole, ma con il cuore.

Nell’ultimo messaggio, prima di questo proposto, il veggente Ivan aveva parlato con amici e sacerdoti presenti. Con queste parole.

“Cari sacerdoti, cari amici in Cristo,

desidero salutarvi tutti di cuore

in questa nostra unione nella preghiera.

In maniera particolare desidero salutare

i nostri amici che sono insieme con noi in preghiera.

Vorrei utilizzare questo tempo per descrivervi

I passaggi più importanti dell’incontro

di questa sera con la Madonna.

Molte volte ho detto e lo ripeto anche questa volta

che è davvero difficile esprimere a parole

la bellezza dell’incontro con la Madonna.

Le parole della Gospa al veggente IVAN

canale YouTube della redazione: Per iscriverti gratuitamente al https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.