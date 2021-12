E’ la festa dell’Immacolata Concezione: solennità di oggi, 8 Dicembre 2021. Storia e Preghiera

Solennità dell’Immacolata Concezione (8 Dicembre)

Oggi è la Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. La Madonna, sin dal primo momento della sua concezione, per singolare privilegio di Dio, è stata preservata immune da ogni macchia della colpa originale. Il dogma cattolico, è stato proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus.

LEGGI: Supplica potente all’Immacolata Concezione, da recitare questo mercoledì 8 dicembre 2021



Che cosa vuol dire Immacolata Concezione?

Vuol dire che la Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san Gioacchino) così come vengono concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

Perché la Vergine Maria è stata concepita immacolatamente?

La risposta sta nel fatto che la Vergine Maria non solo avrebbe dovuto concepire il Verbo incarnato e quindi portare con sé, nel Suo Grembo, il Dio fattosi uomo; ma anche perché avrebbe dovuto dare al Verbo incarnato la natura umana.

Il catechismo afferma che Gesù Cristo è vero Dio ma anche vero uomo, nell’unico soggetto che è divino.

Ebbene, non si può pensare che Dio, somma perfezione e somma purezza, possa aver ricevuto la natura umana da una creatura toccata – anche se brevemente – dal peccato e, quindi, in quanto tale, soggetta in qualche modo all’azione del Maligno.

In che parte del Vangelo si può facilmente dedurre che la Vergine Maria è Immacolata?

Durante l’Annunciazione l’Arcangelo Gabriele saluta Maria con l’appellativo “Piena di Grazia”. Tali parole fanno chiaramente capire che non si tratta semplicemente di un saluto rivolto a chi è nello stato di Grazia, ma a chi è totalmente pieno della Vita di Dio, totalmente pieno di questa Vita perché costitutivamente immacolato.

Chi ha promulgato il dogma dell’Immacolata Concezione?

Il dogma fu promulgato nella Cappella Sistina dal beato Pio IX l’8 dicembre 1854.

Il Pontefice, durante il suo esilio in Gaeta (1849-1851) – dovuto alla Rivoluzione mazziniana che nel 1848-1849 aveva portato alla costituzione della Seconda Repubblica Romana, per sua natura massonica e anticristiana – aveva fatto voto in una cappella dedicata all’Immacolata che, qualora avesse ricevuto la grazia del ritorno a Roma e del ripristino dell’ordine cristiano nell’Europa allora sconvolta dalla Rivoluzione, avrebbe appunto impegnato tutto se stesso nell’attuazione della proclamazione del gran dogma mariano.

Come Pio IX ebbe poi a dire, sentì tale esigenza come una chiamata interiore, che ricevette mentre era assorto in preghiera dinanzi all’immagine dell’Immacolata.

Perché si attese il XIX secolo per promulgare tale dogma?

Primo: perché il dogma dell’Immacolata Concezione è un dogma di approfondimento della Rivelazione. Cioè era un approfondimento contenuto implicitamente nella Rivelazione; per cui era naturale che tale approfondimento avvenisse nel corso della storia.

Secondo: perché tale dogma fu una risposta all’influenza illuminista. Successivamente una riposta all’influenza positivista. Entrambe affermavano una sorta di “immacolata concezione” dell’uomo.

Occorre aggiungere anche che si è atteso tanto tempo per la promulgazione del dogma perchè ci sono state secolari discussioni teologiche.

Comunque, da secoli, ovunque nella cattolicità, si venerava Maria anche sotto il titolo di Immacolata. Erano presenti centinaia di cappelle già consacrate con questo appellativo. Proprio in una di queste, come detto, il beato Pio IX ebbe la suggestione di giungere alla grande epocale decisione del dogma.

Lourdes

Il dogma dell’Immacolata Concezione è stato promulgato nel 1854. La sua conferma divina è avvenuta quattro anni dopo a Lourdes.

La Vergine si presentò a Bernadette con queste testuali parole: “Io sono l’Immacolata Concezione” (la veggente non sapeva neanche cosa significasse e dopo averlo riferito al parroco del paese venne credute sulle apparizioni).

Se la Vergine Maria è stata concepita immacolatamente vuol dire che tutti gli altri uomini nascono macchiati dal peccato. E la salvezza non ci viene dalla scienza o dal progresso. Solo dalla grazia divina e dalla nostra adesione – di fede e di opere – alla Redenzione di Cristo.

(Fonte www.santiebeati.it – Autori: Corrado Gnerre e Massimo Viglione)

Preghiera

Dio, che mirabilmente hai preservato la Madre del tuo Unigenito dalla colpa originale fin dalla sua concezione, fa’ che, muniti della sua intercessione, con cuore puro celebriamo la sua festività.

VERGINE MARIA, IMMACOLATA CONCEZIONE, PREGA PER NOI!

La supplica all’IMMACOLATA! Questo video è per te!

canale You Tube della redazione: Per iscriverti gratuitamente al https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche.