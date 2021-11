Le celebrazioni di Papa Francesco per il tempo di Natale. Come vederle e partecipare

La Sala stampa della Santa Sede ha comunicato il calendario delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie per il giorno dell’Immacolata e il Tempo di Natale.

Si tratta di settimane centrali e intense per i credenti quelle che chiudono il 2021 e iniziano il nuovo anno nei mesi di dicembre e gennaio.

Per evitare assembramenti, e il conseguente rischio di contagio da Covid-19, invece del consueto omaggio pubblico all’Immacolata, anche il prossimo 8 dicembre Papa Francesco compirà un atto di devozione privato, pregando la Madonna perchè protegga i romani, la città in cui vivono e i malati che necessitano della Sua materna protezione ovunque nel mondo.

Il tempo del Natale è scandito da numerose celebrazioni presiedute dal Papa e seguite dal mondo intero. L’inizio del calendario natalizio. Il 24 dicembre, alle 19.30 Francesco presiede nella Basilica di San Pietro la Santa Messa della notte di Natale. Sabato 25 dicembre alle ore 12 la tradizionale Benedizione “Urbi et Orbi”. Venerdì 31, Francesco sarà nella Basilica di San Pietro, alle ore 17, per presiedere i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e recitare il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso.

La Basilica vaticana accoglie le celebrazioni anche del 1.mo e del 6 gennaio. Il primo giorno del nuovo anno, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e 55.ma Giornata mondiale della Pace, il Papa presiede alle ore 10 la Santa Messa, come anche il 6 gennaio, Solennità dell’Epifania del Signore, sempre alle ore 10.

Appuntamento invece come da tradizione in Cappella Sistina, il 9 gennaio, la domenica dopo l’Epifania, Festa del Battesimo del Signore. Alle ore 9.30, Francesco presiede la Santa Messa e il Battesimo di alcuni bambini con i loro genitori.

Tutte le Celebrazioni, saranno trasmesse sulle varie emittenti collegate in tutto il mondo, in Italia su Telepace e Tv 2000, oltre che su YouTube su Vatican News e sul sito Vaticannews. Anche il sito Papaboys 3.0 trasmetterà tutte le Celebrazioni con Papa Francesco, come ogni anno.

Per partecipare, come sempre, si deve effettuare la procedura di richiesta tramite la Prefettura della Casa Pontificia.

