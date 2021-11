Novena all’Immacolata Concezione. Inizia questo lunedì 29 novembre 2021, la potente preghiera per chiedere grazie

La Novena all’Immacolata Concezione introduce il mese di dicembre, che ci porterà alla Festa dell’8 dicembre e poi diretti dentro il tempo di Avvento ed il Santo Natale.

Novena all’Immacolata Concezione – 1° giorno – Invocazione d’aiuto a Maria

O Vergine Immacolata, primo e soave frutto di salvezza, noi ti ammiriamo e con Te celebriamo le grandezze del Signore che ha fatto in Te mirabili prodigi.

Guardando Te, noi possiamo capire ed apprezzare l’opera sublime della Redenzione e possiamo vedere nel loro risultato esemplare le ricchezze infinite che Cristo, con il Suo Sangue, ci ha donato.

INVOCAZIONE ALL’IMMACOLATA

Aiutaci, o Maria, ad essere, come Te, salvatori insieme con Gesù di tutti i nostri fratelli. Aiutaci a portare agli altri il dono ricevuto, ad essere “segni” di Cristo sulle strade di questo nostro mondo assetato di verità e di gloria, bisognoso di redenzione e di salvezza. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte (ripetere 3 volte)

a cura della Redazione Papaboys