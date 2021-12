La preghiera per chiedere una grazia per intercessione di Natuzza Evolo

La supplica per invocare Natuzza Evolo nella tua vita

Una bellissima orazione per chiedere una grazia alla mistica di Paravati: Natuzza Evolo

Ecco il testo:

O Dio nostro Padre,

che in mamma Natuzza

ci hai fatto sperimentare

la dolcezza e la tenerezza del tuo amore,

rendici semplici, servizievoli ed obbedienti per accogliere,

con la luce dello Spirito Santo,

la presenza di tuo Figlio Crocefisso

nella carne dei fratelli più bisognosi,

offrendo con gioia la nostra esistenza

per l’avvento del tuo Regno.

La nostra vita sia un sorriso della tua bontà

e un canto di lode per la bellezza del Creato.

Per sua intercessione

concedici la grazia che ti chiediamo…

nella speranza

di vederla presto glorificata in Cielo.

Amen.

Luigi Renzo, Vescovo

Frammenti dal testamento spirituale di Natuzza:

“Ho sempre avuto fiducia nel Signore e nella Madonna. Da loro ho ricevuto la forza di dare un sorriso ed una parola di conforto a chi soffre, a chi è venuto a trovarmi per posare il proprio fardello che ho presentato sempre alla Madonna, che dispensa grazie a tutti quelli che ne hanno bisogno.

Ho imparato che è necessario pregare con semplicità, umiltà e carità, presentando a Dio le necessità di tutti, vivi e morti. (…) Ho sempre avuto un’attenzione particolare per i giovani, che sono buoni ma sbandati, che hanno bisogno di una guida spirituale. Datevi con amore, gioia, carità ed affetto per amore degli altri.

Operate con opere di misericordia. Quando una persona fa del bene ad un altra deve ringraziare il Signore per la possibilità di fare il bene.

Se volete accettate queste mie povere parole perchè sono utili per la salvezza della nostra anima. Se non vi sentite, non abbiate timore perchè Gesù e la Madonna vi amano lo stesso. Rinnovo il mio amore per tutti. Vi assicuro che non abbandono nessuno, voglio a tutti bene. Ed anche quando sarò dall’altra parte pregherò per voi. Vi auguro che siate felici come io lo sono con Gesù e la Madonna”.