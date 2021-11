La nuova incredibile testimonianza di Claudia Koll: ‘Il Diavolo mi ha stritolata. Ho preso il crocifisso come nel film L’Esorcista’

La nuova testimonianza di fede di Claudia Koll

Claudia Koll ha lasciato una nuova e profonda dichiarazione di fede in Tv

Nel programma televisivo “Ti Sento”, il conduttore Diaco, ha chiesto a Claudia Koll:

«Il Male, il diavolo, chiamiamolo come vogliamo, esiste?».

La risposta: «Certo che esiste».

«E che volto ha?». «Mah, io non l’ho visto». «E si nasconde dietro a cosa allora?».

«Io sono stata aggredita fisicamente, questo sì. Mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha. E in quel momento io penso sia stato Dio stesso ad aiutarmi, perché ricordai di un film che avevo visto da ragazzina, appunto i primi film da adolescente quando andavo al cinema, e vidi ‘L’esorcista’. Mi ricordai che il sacerdote teneva fra le mani il crocefisso e quindi presi il crocefisso fra le mani e gridai il Padre Nostro. Io penso che mi ha ispirato Dio perché nel Padre Nostro noi diciamo ‘Liberaci dal Male’».