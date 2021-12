La bella devozione delle Tre Ave Maria: da recitare tutti i giorni. Promesse e Grazie

La devozione delle Tre Ave Maria: da recitare tutti i giorni

Tre Ave Maria: “Sì, farò quello che tu mi domandi, figlia mia, però ti chiedo di recitare..”

La orazione delle Tre Ave Maria:

Maria, Madre di Gesù e Madre mia, difendimi dal Maligno in vita e nell’ora della morte,

– per il Potere che ti ha concesso l’Eterno Padre:

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

– per la Sapienza che ti ha concesso il divin Figlio:

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

– per l’Amore che ti ha concesso lo Spirito Santo:

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Chiave per entrare in Paradiso?

Volete salvarvi? Siate devoti della Vergine Santissima, Mediatrice di tutte le grazie, recitando ogni giorno Tre Ave Maria.

Santa Matilde di Hackeborn, monaca benedettina morta nel 1298, pregava la Madonna d’assisterla nel momento della morte. Consolantissima fu la risposta della Madre di Dio:

“Sì, farò quello che tu mi domandi, figlia mia, però ti chiedo di recitare ogni giorno Tre Ave Maria: la prima per ringraziare l’Eterno Padre per averMi resa ponnipotente in Cielo e in terra; la seconda per onorare il Figlio di Dio per AverMi dato tale scienza e sapienza da sorpassare quella di tutti i Santi e di tutti gli Angeli e per averMi circonfusa di tanto splendore da illuminare, come sole splendente, tutto il Paradiso; la terza per onorare lo Spirito Santo per aver acceso nel mio Cuore le fiammi più ardenti del Suo Amore e di averMi fatta così buona e benigna da essere, dopo Dio, la più dolce e la più misericordiosa“.

Ecco la speciale promessa della Madonna che vale per tutti:

“Nell’ora della morte:

(1) Io ti sarò presente, confortandoti e allontanando da te ogni forza diabolica,

(2) t’infonderò luce di fede e conoscenza, affinché la tua fede non venga tentata per ignoranza,

(3) t’assisterò nell’ora del tuo trapasso infondendo nell’anima tua la soavità del Divino Amore, affinché prevalga in te, tanto da mutare ogni pena e amarezza di morte in grande soavità.

Molti santi tra cui Sant’Alfonso Maria de Liguori, San Giovanni Bosco, Padre Pio da Pietrelcina, furono propagatori della devozione delle Tre Ave Maria.

L’apostolato delle Tre Ave Maria è stato approvato e incoraggiato dai Sommi Pontefici.

“Non è forse nelle abitudini del Signore di operare le più grandi meraviglie con dei mezzi che sembrano i più semplici e sproporzionati“.

Per questo il Venerabile Servo di Dio Luigi Maria Baudoin scrisse: “Recitate ogni giorno le Tre Ave Maria. Se siete fedeli nel pregare questo tributo di omaggio a Maria, io vi prometto il Paradiso“. (Fonte novena.it)