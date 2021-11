La preghiera che recitava ogni mattina Franco Battiato: ‘Padre mio, mi abbandono a Te..’

Franco Battiato: uomo alla Ricerca di Dio

Passeggiava e si fermava a meditare, lui era una piccola luce che andava incontro alla luce

Ai funerali di Franco Battiato; padre Orazio, ha detto: «Ho pensato tutta la notte al tipo di messaggio che Franco avrebbe voluto dare. E mi è venuta in mente la sua preghiera che lesse il 5 maggio 2017 proprio a Linguaglossa davanti a degli studenti».

Ogni mattina Franco Battiato recitava una preghiera del beato Charles de Foucauld, l’apostolo del deserto morto perché favorì il dialogo tra cristiani e mussulmani che è stato proclamato beato da Benedetto XVI e sarà canonizzato da papa Francesco.

Ecco il testo:

«Padre Mio, io mi abbandono a Te, fa di me ciò che ti piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature: non desidero nient’altro, mio Dio! Rimetto l’anima mia nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. È per me un’esigenza di amore, il donarmi a Te, l’affidarmi alle tue mani, senza misura, con infinita fiducia: perché Tu sei mio Padre!»