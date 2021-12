Invochiamo spesso lo Spirito Santo, Lui può donarci quello che il nostro cuore attende: la pace!

Vieni, Spirito Santo: unisci tutti gli elementi del mio essere; aiutami ad amare me stesso e ad apprezzare la mia dignità umana e cristiana. Vieni, Spirito Santo, e distruggi il mio egoismo con il fuoco della tua luce.

Vieni, Spirito Santo, e fammi morire all’uomo vecchio che mi trascina al peccato. Vieni, Spirito Santo, e rinnovami perché sia una nuova creatura. Vieni, Spirito Santo, e accendi in me il fuoco del tuo amore affinché ami tutti gli uomini, specialmente i poveri e i più bisognosi. Vieni, Spirito Santo: fammi umile perché dia tutta la gloria a Dio. Vieni, Spirito Santo, e conducimi alla verità completa rinunciando alla falsità e all’inganno. Vieni, Spirito Santo, e illuminami affinché scopra la menzogna, specialmente quando Satana si traveste da angelo della luce. Vieni, Spirito Santo, e fa’ che mi apra totalmente alle tue ispirazioni. Fa’ di me quello che vuoi, sottometto i miei piani ai tuoi, voglio fare della mia vita solo ciò che tu vuoi farne. Vieni, Spirito Santo, e dammi 1’amore e la comprensione della Parola di Dio.

Apri le mie orecchie affinché possa ascoltarla e donami la forza di volontà per seguirla e obbedire ad essa. Vieni, Spirito di Cristo risuscitato, e rendimi membro del suo Corpo Mistico. Vieni, Spirito di Cristo glorificato, e crea in noi 1’unità, abbatti le barriere dell’ odio e della divisione che noi abbiamo eretto con il nostro egoismo. Vieni, Spirito di comunione del Padre e del Figlio, e raduna il popolo di Dio in un solo cuore, una sola anima, una sola fede, un solo Padre. Vieni, Spirito di salute, : sana le nostre relazioni ferite. Vieni, Spirito di verità, affinché agiamo nei confronti degli altri in verità, giustizia e pace. Vieni, Spirito di unità: riunisci tutti coloro che si chiamano cristiani n un solo gregge sotto un unico Pastore.

Vieni, Spirito creatore, : rinnova la faccia della terra; fa’ nuovi il cielo e la terra che aspettiamo e di cui abbiamo bisogno. Vieni, Spirito rinnovatore, e instaura la giustizia su questo mondo. Vieni, Spirito di speranza, facci credere che il bene supererà il male, che semineremo il seme della bontà. Vieni, Forza di Dio, affinché possiamo testimoniare che è possibile vivere il Vangelo nelle strutture economiche, politiche e sociali. Vieni, Spirito che soffia come vuole, e dacci l’ immaginazione per fondare la civiltà dell’ amore e creare giuste strutture che siano segno del Regno definitivo che aspettiamo.

Guariscici in modo tale che possiamo lodarti e benedirti per tutta l’eternità con la gioia della salute perfetta nella pienezza della Vita Eterna.

Amen! Alleluia!

1 Padre Nostro, 1 Ave Maria, 1 Gloria. Amen.