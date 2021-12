Il Santo di oggi, 11 Dicembre 2021: Beato Franco Lippi da Siena, il mistico miracolato

Oggi la Chiesa ricorda il Beato Franco Lippi da Siena

Il Beato Franco Lippi è stato un eremita carmelitano, il suo culto come beato fu autorizzato localmente da papa Clemente X nel 1670.

La vita

Franco Lippi nasce presso il castello senese di Grotti, il 3 dicembre 1211; faceva parte di una famiglia nobile e religiosa. Trascorse la sua gioventù nella carriera delle armi e dandosi ad una sfrenata vita libertina.

La sua memoria è legata al paese di Sarteano, dove la sua vita spirituale ebbe una svolta significativa. Nel 1229, infatti, mentre si trovava nella borgo per combattere insieme alle truppe senesi che la difendevano dagli orvietani, dopo aver perso a dadi tutti gli averi, si giocò anche gli occhi, esclamando: “Anco questi mi vo’ giocare per dispetto di Chi me li fece!“. All’istante divenne cieco.

Fece voto di cambiare vita e partire in pellegrinaggio a Santiago di Compostela e proprio nel santuario spagnolo ottone la grazia e la guarigione.

Decise poi di recarsi in pellegrinaggio anche a Roma, da San Nicola di Bari ed a Loreto. Ritornato a Siena ebbe l’occasione di ascoltare la predicazione del domenicano beato Ambrogio Sansedoni, colpito dalle sue parole, si ritirò come eremita in una piccola cella, dove rimase per cinque anni facendo grandi penitenze.

Mistico

In seguito si fece converso carmelitano, vivendo in una cella solitaria presso una cappella dedicata alla Madonna. Ebbe doni profetici, frequenti apparizioni di Gesù, della Vergine e degli Angeli e anche varie tentazioni diaboliche.

A Siena si conservano vari strumenti ferrei da lui usati per la rigida penitenza; una maglia metallica, un collare, un cerchio per la testa, parte della catena con cui si flagellava, una piccola palla che teneva in bocca.

LEGGI ANCHE: La potente supplica a Gesù Salvatore per guarire il mondo dai mali che lo affliggono

La morte del beato Franco Lippi

Il beato eremita Franco (il cui vero nome era come già detto Francesco Lippi) morì a Siena l’11 dicembre 1291. Parte delle reliquie furono portate nel convento carmelitano di Cremona. Il culto del beato Franco Lippi fu autorizzato nella diocesi di Siena e nell’ordine carmelitano da papa Clemente X nel 1670. (Fonte santiebeati.it – Autore: Antonio Borrelli)