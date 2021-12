Inaugurazione del Presepe e illuminazione dell’albero di Natale. Dal Vaticano, 10 dicembre 2021. LIVE TV h. 16.55

Appuntamento natalizio e della tradizione questo pomeriggio in Vaticano. In collegamento da Piazza San Pietro, dalle ore 16.55, sarà trasmessa in streaming l’inaugurazione del Presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale.

Saranno l’Arcivescovo Fernando Vérgez Alzaga, e suor Raffaella Petrini, rispettivamente presidente e segretario del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, a inaugurare venerdì 10 dicembre, alle 17.00, il presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale allestiti in Piazza San Pietro.

Saranno presenti le Delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del Presepe e dell’albero, provenienti rispettivamente dalla Regione Huancavelica del Perù e da Andalo in Trentino. In particolare, per il Presepe artistico – formato da statue che ritraggono uno spaccato di vita degli abitanti delle Ande – partecipano, tra gli altri, Mons. Carlos Salcedo Ojeda, vescovo della Diocesi di Huancavelica, e il Dott. Oscar Maúrtua de Romaña, ministro degli Esteri del Governo del Perù.

Dal Vaticano, 10 dicembre 2021. LIVE TV h. 16.55

Per l’albero di Natale – il maestoso abete rosso o peccio (Picea abies), alto 28 metri e del peso di 8 tonnellate, decorato con particolari sfere in legno – partecipano, tra gli altri, mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, e il sindaco di Andalo, Alberto Perli. Presente anche una delegazione della parrocchia San Bartolomeo in Gallio (Vicenza), che ha allestito il presepe nell’Aula Paolo VI. Lo stesso giorno, nella mattinata, le delegazioni vengono ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni. Il presepe e l’albero in Piazza San Pietro rimarranno esposti fino a domenica, 9 gennaio 2022, festa del Battesimo del Signore, con cui si conclude il Tempo di Natale