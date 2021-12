Il miracolo di Cristiano: a Medjugorje via la carrozzella, si alza e cammina!

Il miracolo di Cristiano: a Medjugorje via la carrozzella..

Un prodigio accaduto nel 2013 ad un uomo che si chiama Cristiano Felice….

Davvero incredibile testimoniare anche attraverso un sito web o una pagina Facebook la quantità enorme di miracoli veri e propri che accadono in questa nostra epoca, nella quale Gesù e Maria sembrano assenti, agli occhi soprattutto dei non vedenti della fede.

Ed ogni volta non è facile, neanche per la nostra redazione dei Papaboys, confrontare le fonti, approfondire, cercare le persone che hanno beneficiato di questi interventi straordinari per poter testimoniare a tutti voi carissimi fratellini e sorelline la veridicità delle notizie che vi offriamo da leggere.

Anche questo miracolo accaduto a Medjugorje è incredibile, ed è avvenuta ad un uomo che si chiama “CRISTIANO FELICE”!!!! Originario di Piane Crati in Italia.

Il pellegrino italiano nella cittadina mariana, ha testimoniato della sua guarigione in Međugorje. E non era solo: lo accompagnava il sacerdote don Antonello de Luca.

Cristiano era ammalato di atrofia laterale spastica (ALS) per la quale i medici dicono che è una grave malattia neurologica che causa la debolezza dei muscoli, invalidità, e alla fine la morte.

L’ALS certifica che questa malattia spesso comincia con scuotimenti di muscoli, e debolezze nella mano o nella gamba oppure con la difficoltà nel parlare. Cristiano è partito con il suo ‘sacchetto’ di speranza in direzione Medjugorje in tale stato, accompagnato dalla moglie e due bambini, e accompagnato dal sacerdote.

Nei giorni del pellegrinaggio è riuscito anche a salire sulla montagna Podbrdo.

I medici che lo seguivano, informati del caso, sostengono che è impossibile spiegare la sua guarigione dal punto di vista della scienza, ed hanno raccomandato a Cristiano di mantenere il suo stato sotto controllo.

Teniamo a sottolineare che il prodigio è avvenuto alla fine dell’anno 2013.

di Francesco Rossi per Redazione Papaboys