Fai la ‘scorpacciata’ di benedizioni e ringraziamenti con la preghiera della buona notte. Puoi invocare anche gli angeli!

La bellissima supplica della buona notte

Ringrazia il Signore Gesù prima di andare a dormire…

Il testo:

Benedici con il riposo stasera, Gesù, e una buona notte di sonno.

Perdonaci per le cose che oggi abbiamo fatto che non ti hanno onorato.

Grazie per averci amato tanto e per averci conosciuto fino in fondo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto ogni giorno, e vi ringraziamo per la forza che date e per averci aiutato a sapere che con voi, anche le cose difficili sono possibili. Benedici la nostra famiglia e la nostra casa, e tienici al sicuro per tutta la notte. Che i tuoi angeli ci proteggano e ci proteggano, proprio come hai promesso.

Ci hai detto che siamo proprio come le pecore. E che ci guidi e ci protegga come un pastore. Conoscete i nostri nomi, e ci fate sentire speciali e amati.

Quando ci facciamo del male, tu ci aiuti a sentirci meglio.

Grazie, Gesù, per la tua buona cura e per averci dato (mamma/papà/parenti/sacerdote) per aiutarci.

Grazie per la Bibbia e per averci insegnato cose nella vita che ci aiutano a crescere.

Benedici le persone nel nostro mondo e aiutali a sapere che anche tu li ami.

Grazie per tutte le persone che ci aiutano così tanto: insegnanti, medici, poliziotto, vigile del fuoco e molti altri.

(Fonte www.meryem-ana.it)