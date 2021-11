Il Crocifisso miracoloso di Galatone: spostò le mani dietro le spalle e avvennero guarigioni

La storia miracolosa del Santissimo Crocifisso della Pietà

La chiesa del Santissimo Crocifisso della Pietà è un santuario pontificio esistente a Galatone in provincia di Lecce.

Il 2 luglio 1621, quando alcuni pellegrini, raccolti in preghiera davanti alla nicchia che custodiva gelosamente la Sacra Immagine, videro che il Cristo spostava con la mano sinistra la tendina della nicchia, guardare intensamente i fedeli per un attimo, e poi richiudere la tendina.

Dopo un primo momento, i pellegrini si avvicinarono alla nicchia per rendersi conto di quello che era accaduto, ma fu qui che avvenne il secondo evento che lasciò tutti sbalorditi: il Cristo non aveva più le mani davanti come era inizialmente stato ritratto ma ora stavano dietro le spalle.

La notizia si sparse ben presto e andò anche al di fuori del paese, inoltre, quest’avvenimento delle braccia non era affermato solo dai Galatonesi, ma era confermato da un pittore che pochi giorni prima dell’accaduto era stato a Galatone per ritrarre il Crocifisso e affermava di averlo visto con le mani davanti.

Di seguito a quest’episodio avvennero diversi prodigi e una serie di guarigioni miracolose, che naturalmente vennero tutte attribuite alla Sacra Immagine.

(Fonte galatina.it)