La variante ‘Omicron’ spaventa l’Europa. Casi in Inghilterra e 61 contagiati in Olanda. Focolaio in Sardegna

La nuova variante Omicron individuata in Sudafrica spaventa il mondo. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie, il livello di rischio è “alto o molto alto”. Pfizer e Moderna fanno sapere di essere già al lavoro. Primo caso individuato in Belgio, uno sospetto in Germania e due confermati in Inghilterra (a Nottingham e a Chelmsford, nell’Essex).

Covid, in Germania un caso sospetto di variante Omicron

In Germania è stato trovato un primo possibile caso di contagio con Omicron, la nuova variante del Covid-19. “La variante Omicron è già arrivata in Germania con grande probabilità”, ha twittato Kai Klose, ministro degli Affari sociali nello stato occidentale dell’Assia, riferendosi al ceppo rilevato per la prima volta nell’Africa meridionale.