Da poche ore, Fabrizio Gatta, è finalmente sacerdote! Dalla Tv a Gesù: preghiamo per lui.

Dopo 20 anni di televisione ha seguito la vocazione del cuore…

Fabrizio Gatta, uno dei conduttori Rai più famosi degli anni passati, ha scelto di lasciare il mondo dello spettacolo per diventare sacerdote.

Il pubblico lo ricorda soprattutto alla guida di alcune trasmissioni molto apprezzate, come Linea Blu e Linea Verde, senza dimenticare anche Uno Mattina Weekend.

Ad un certo punto della sua carriera Fabrizio Gatta ha capito di dover intraprendere un’altra strada, ovvero quella della vocazione.

«Non si può ridurre la mia scelta a un unico episodio “scatenante”, è stato un cammino di tre anni, un lungo discernimento, che continua ancora».

È stato ordinato sacerdote il 7 dicembre 2021 dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta.

Ha raccontato: «Quando ho iniziato il mio percorso di discernimento ho svolto una missione di strada assieme ai Missionari del Preziosissimo Sangue. Poi, confrontandomi con il mio direttore spirituale, ho scelto la via del sacerdozio in diocesi».

