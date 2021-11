Coronavirus. Tutte le nuove misure presto in vigore: ecco cosa cambia

A breve arriveranno le nuove restrizioni anti-Covid

Scopriamo tutte le maggiori novità in arrivo..

Il 6 dicembre, forse, potrebbero entrare in vigore le nuove norme per il contenimento del Coronavirus come il Super Green e limitazioni per i non vaccinati.

Il Green pass dovrebbe valere non più per 12 mesi ma per 9 mesi, e verranno aumentati e intensificati i controlli.

Non scatteranno più le chiusure delle attività nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass, quindi i non vaccinati o guariti dal Covid saranno limitati nell’accesso al bar, ristorante o in palestra e avranno limitazioni anche nei mezzi pubblici per gli spostamenti.

In caso di zona rossa ci saranno chiusure totali, anche per vaccinati.

(Fonte leggo.it)