Carlo Acutis e le incredibili profezie sulla sua salita al Cielo: ‘Sono destinato a morire…’

Carlo Acutis e le incredibili profezie sulla sua morte

A Oggi è un altro giorno su Rai Uno, Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis, ha raccontato alcuni particolari aneddoti della vita di suo figlio.

Antonia Salzano ha detto: “La morte di Carlo per me è stata proprio il segno della sua santità. Lui non si è mai lamentato. Mi diceva di non preoccuparmi e che mi avrebbe dato molti segni dal Cielo, così come ha fatto finora. Mi è venuto in sogno e mi ha detto che sarei divenuta di nuovo mamma: così è stato.

“Nel suo computer ha registrato un video in cui diceva che era arrivato il momento della sua morte, perché sarebbe morto quando pesava 70 chilogrammi”.

Nel filmato disse la famosa frase: “Sono destinato a morire..”.

Lui aveva raggiunto quel peso e sapeva che se ne sarebbe andato. Mi diceva che sarebbe morto dopo che una vena gli si sarebbe rotta in testa e, difatti, se n’è andato per un’emorragia cerebrale”.