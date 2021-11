Il pianeta rischia la distruzione. La potenza di Dio può operare grandi miracoli. Preghiamo!

Una profonda riflessione di Padre Livio

La preghiera compie grandi miracoli nella storia e nel mondo…

Caro amico, nella nostra condizione di figli adottivi, se chiediamo nel nome di Gesù, possiamo ottenere le grazie più straordinarie:

“Se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e piantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe” (Lc 17,6).

L’immagine è di indubbia efficacia e ti vuol far capire che la preghiera opera miracoli nei cuori e nella storia.

Non le armi di Giosuè ma le braccia alzate di Mosè determinavano l’andamento della battaglia.

Che cosa potrebbe fare l’uomo d’oggi dinanzi al pericolo di distruzione del pianeta sul quale vive? Solo la potenza di Dio può operare un miracolo di tale portata.

Per questo la Madonna, in questo secolo di devastazioni, non si stanca di scendere dal Cielo sulla terra per chiedere preghiere.

Vostro Padre Livio