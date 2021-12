Allontana dalla tua vita le tenebre, recitando in questa notte, la ‘potente’ Corazza di San Patrizio

La potente orazione della “Corazza di San Patrizio”

Una preghiera molto bella, che il coraggioso e grande Apostolo d’Irlanda, molto amato tutt’oggi dagli Irlandesi, recitò nei momenti più difficili della sua lotta per difendersi dagli attacchi e dalle maledizioni dei druidi, che gli tesero tanti trabocchetti per scoraggiare la sua opera di evangelizzazione, ma non ebbero mai successo: egli dimostrò con segni e prodigi agli irlandesi, intrisi di magia e occultismo, che la potenza di Cristo era ancor più grande.

Il testo della supplica:

Io sorgo oggi

Grazie a una forza possente, l’invocazione della Trinità,

Alla fede nell’Essere Uno e Trino,

Alla confessione dell’unità

Del Creatore del Creato.

Io sorgo oggi

Grazie alla forza della nascita di Cristo e del suo battesimo,

Alla forza della sua crocifissione e della sua sepoltura,

Alla forza della sua resurrezione e della sua ascesa,

Alla forza della sua discesa per il Giudizio Universale.

Io sorgo oggi

Grazie alla forza dell’amore dei cherubini,

In obbedienza agli angeli,

Al servizio degli arcangeli,

Nella speranza della resurrezione e della ricompensa,

Nelle preghiere dei patriarchi,

Nelle predizioni dei profeti,

Nella predicazione degli Apostoli,

Nella fede dei confessori,

Nell’innocenza delle sante vergini,

Nelle imprese degli uomini giusti.

Io sorgo oggi

Grazie alla forza del cielo:

Luce del sole,

Fulgore della luna,

Splendore del fuoco,

Velocità del lampo,

Rapidità del vento,

Profondità del mare,

Stabilità della terra,

Saldezza della roccia.

Io sorgo oggi

Grazie alla forza del Signore che mi guida:

Il potere di Dio per sollevarmi,

La saggezza di Dio per guidarmi,

L’occhio di Dio per guardare davanti a me,

L’orecchio di Dio per udirmi,

La parola di Dio a parlare per me,

La mano di Dio a difendermi,

la via di Dio che si apre davanti a me,

Lo scudo di Dio che mi protegge,

L’esercito di Dio che mi salva

dai tranelli dei diavoli,

Dalle tentazioni del vizio,

Da chiunque mi voglia del male,

vicino e lontano,

Solo e nella moltitudine.

Io invoco oggi tutte queste forze tra me e questi mali

Contro ogni crudele e impietoso potere che si opponga al mio corpo e alla mia anima

Contro le stregonerie di falsi profeti,

Contro le leggi nere del paganesimo,

Contro le leggi false degli eretici,

Contro la pratica dell’idolatria,

Contro i sortilegi di streghe e druidi e maghi,

Contro ogni conoscenza che corrompe il corpo e l’anima dell’uomo.

Cristo fammi da scudo oggi

Contro il veleno, contro il fuoco,

Contro l’annegamento, contro ogni ferita,

Così che io possa avere un’abbondanza di ricompense, nella mia vita

Cristo con me, Cristo davanti a me, Cristo dietro di me,

Cristo in me, Cristo sotto di me, Cristo sopra di me,

Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra,

Cristo quando mi corico, Cristo quando mi siedo,

Cristo quando mi alzo,

Cristo nel cuore di ogni uomo che mi pensa,

Cristo sulle labbra di tutti coloro che parlano di me,

Cristo in ogni occhio che mi guarda,

Cristo in ogni orecchio che mi ascolta.

Io sorgo oggi

Grazie a una forza possente, l’invocazione della Trinità,

Alla fede nell’Essere Uno e Trino,

Alla confessione dell’unità

Del Creatore del Creato.