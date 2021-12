10 frasi di Papa Francesco per diventare più buoni e convertirci con l’amore di Gesù

Papa Francesco e le sue frasi che ci toccano il cuore

10 citazioni del Santo Padre per convertirci alla vere fede in Cristo…

Leggiamole insieme:

“Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza.”

“L’amore vero è senza limiti, ma sa limitarsi, per andare incontro all’altro, per rispettare la libertà dell’altro.”

“Dio ci giudica amandoci. Se accolgo il suo amore sono salvato, se lo rifiuto sono condannato, non da Lui, ma da me stesso, perché Dio non condanna, Lui solo ama e salva.”

“Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce quando vi siete conquistati l’un l’altro… Anzi, è proprio allora che inizia! ”

“L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli.”

“Chiediamo al Signore, per ognuno di noi, occhi che sanno vedere oltre l’apparenza; orecchie che sanno ascoltare grida, sussurri e anche silenzi; mani che sanno sostenere, abbracciare, curare.”

“Il Signore Gesù non è solo il punto di arrivo del pellegrinaggio terreno, ma è una presenza costante nella nostra vita: è sempre accanto a noi, ci accompagna sempre; per questo quando parla del futuro, e ci proietta verso di esso, è sempre per ricondurci al presente.”

LEGGI ANCHE: Papa Francesco è molto legato al Presepe, e ti invita a farlo nella tua casa

“Nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore.”

“I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini, i giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo.”

“Il comandamento di Gesù che porta in sé tutti i comandamenti è il Comandamento dell’Amore.”