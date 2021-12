Addio a don Alfonso De Cristofaro, morto a 41 anni per una brutta malattia. Anche Papa Francesco faceva il tifo per lui

Don Alfonso De Cristofaro è salito in Cielo

Papa Francesco lo aveva chiamato per invitarlo a non mollare..

La Chiesa piange la scomparsa di don Alfonso De Cristofaro, aveva 41 anni; era la guida spirituale della parrocchia di Santa Maria a Silice di Riardo.

A settembre era stato costretto ad essere ricoverato per una “brutta” malattia e le sue condizioni fisiche, purtroppo, sono andate via via peggiorando.

Ad ottobre aveva ricevuto la telefonata di Papa Francesco che lo ha invitato a non mollare ed ad avere forza nell’affrontare la malattia. Purtroppo non ce l’ha fatta e, giovanissimo, è tornato alla Casa del Padre.

Anche il nostro “amico” don Lucio D’Abbraccio lo ha ricordato con un post: