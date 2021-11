Udienza di Papa Francesco, mercoledì 24 novembre 2021. LIVE TV dalle h. 08.25

Udienza di Papa Francesco, mercoledì 24 novembre 2021.

Basilica di San Pietro/Aula Paolo VI, dalle h. 08.25

Appuntamento del mercoledì con Papa Francesco, per la catechesi del Pontefice, definita anche ‘udienza generale’ che si svolge oggi, in Aula Paolo VI e Basilica di San Pietro

Fraternità e ambiente i temi dell’incontro del Papa coi giovani di Scholas Nel pomeriggio del 25 novembre Francesco sarà a colloquio con 71 ragazzi della Fondazione Pontificia impegnata sui temi dell’educazione. Provenienti da tutto il mondo, da culture e fedi diverse, si confronteranno con Francesco su come la pandemia abbia portato a una nuova consapevolezza di sé stessi e presenteranno il loro nuovo progetto politico ispirato all’enciclica Fratelli Tutti

Arriveranno dai cinque continenti e da vari contesti socioeconomici per condividere con il Papa le esperienze vissute fino ad oggi durante la pandemia e gli insegnamenti appresi nelle loro distinte comunità. Sono i giovani di Scholas Occurrentes, rete globale di solidarietà nata in Argentina e divenuta Fondazione pontificia, per volere dello stesso Francesco, e ora presente in 190 paesi del mondo con la missione di rispondere alla chiamata a creare la cultura dell’incontro. Saranno in 71, di età compresa tra i 16 e i 27 anni, provenienti da 41 Paesi, dalla Germania al Brasile, da Haiti all’Egitto, al Vietnam, allo Zimabwe: incontreranno Francesco giovedì 25 novembre alle ore 16.00 al Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae