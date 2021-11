Udienza di Papa Francesco, mercoledì 1 dicembre 2021. LIVE TV dall’Aula Paolo VI in Vaticano alle h. 09.15

LIVE TV dall’Aula Paolo VI in Vaticano alle h. 09.15

Appuntamento del mercoledì con Papa Francesco, per la catechesi del Pontefice, definita anche ‘udienza generale’ che si svolge in Aula Paolo VI

Papa Francesco in Grecia e a Cipro: sulle orme di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI

Il viaggio apostolico di Francesco nei due Paesi del Mediterraneo, dal 2 al 6 dicembre, si inserisce in traiettorie già tracciate nel 2010, a Cipro, dal Papa emerito e nel 2001, in Grecia, dal Pontefice polacco. La storia dei loro pellegrinaggi in queste terre tra Oriente e Occidente