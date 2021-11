Triduo a Cristo Re dell’Universo per avere grazie. Oggi, 20 novembre 2021 è il 3° giorno e ultimo giorno

Triduo a Cristo Re: ecco la potente preghiera

Domani è la grande festa, invochiamo il Signore con molta fiducia..

3° giorno

Cristo Signore della pace e dell’unità.

Per noi cristiani è il punto di riferimento essenziale per comprendere l’uomo e Dio.

Sarà nostro « Re » nella misura in cui la sua parola s’incarna nella nostra vita, con una personale e libera adesione.

Egli propone valori liberanti, doni di grazia interiore che ci abilita a operare secondo lo spirito delle beatitudini.

Signore Gesù, le caratteristiche che distinguono la tua regalità non vengono, da analogie con i poteri politici, ma dalla Croce su cui fosti innalzato e schernito quale « re dei giudei ».

Al buon ladrone, ravveduto e pentito, che ti riconosce « re di perdono », lo rassicuri con un dolce morente accento: « Oggi sarai con me in paradiso ».

Tu sempre hai respinto come tentazione la trionfale immagine messianica dei tuoi discepoli.

Non hai privilegiato la tua condizione di Figlio di Dio fatto Uomo: non hai preteso nulla per te! Ma ti sei offerto a servire disinteressatamente gli uomini sino a morir per loro.

La tua regale corona è di spine.

Sei re perché sulla croce il tuo amore è stato più forte delle nostre ingratitudini, delle nostre cattiverie, dei nostri peccati.

Meriteremmo rigoroso giudizio!

E Tu, invece, ci giudicherai un giorno secondo l’amore e nell’amore traboccante del tuo Cuore di Salvatore.

Quando ritornerai nella gloria a giudicare « i vivi e i morti », allora risplenderà la meraviglia del tuo amore: quello che si manifestò alla Maddalena, a Pietro, a Tommaso, ai crocifissori per i quali implorasti perdono dal tuo Padre celeste…

Signore, il vangelo ci dice che Tu verrai con potenza, ma si tratta sempre della potenza del tuo amore che si rivelò in maniera sconvolgente sulla croce.

Sulla legge dell’amore s’imposterà il giudizio universale: sarà l’ora suprema della verità in cui si rivelerà la realtà del tuo infinito amore.

Tu, o Cristo, sei Signore del mondo perché il tuo amore avvolgerà il mondo e lo farà nuovo.

« O Dio, che nel tuo Figlio ci hai dato l’esempio di un uomo nuovo, concedi che noi sappiamo imitarlo nella capacità di perdonare, e nel dono di un servizio generoso ai fratelli ».

Per Cristo nostro Signore. Amen.

