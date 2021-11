Tre giorni prima di morire Padre Pio apparve a Mamma Natuzza e le consegnò questo messaggio unico

Tre giorni prima di Morire Padre Pio sa che deve portare un messaggio speciale ad una persona molto speciale; Mamma Natuzza.

Il messaggio che Padre Pio le deve portare glielo recapita tramite una delle sue apparizioni, infatti più volte è stato autore di questi eventi in altri casi.

Spesso parliamo appunto delle coincidenze, le tante coincidenze che inevitabilmente finiscono per essere troppe e solo allora ci rendiamo conto che in realtà è il disegno divino.

Una di queste coincidenze è proprio che circa otto anni prima della morte di Padre Pio, Mamma Natuzza si reco assieme al marito proprio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Per intenderci la chiesa dove celebrava la messa Padre Pio. Assieme fecero il gesto simbolico di accompagnare Gesù e la sua croce fin sopra dove poi sarebbe stato crocifisso.

Tale gesto ritornando alle coincidenze ha voluto rimarcare il fatto che San Pio e Mamma Natuzza si mostrarono insieme come fossero le Gambe di Gesù qui sulla terra, infatti i doni ricevuti da entrambi sono molto potenti e chiari.

Le coincidenze infatti non terminano li, infatti una volta dopo la Santa Messa celebrata da Padre Pio Mamma Natuzza chiede al Santo di confessarla e Padre Pio le risponde: “Ma cosa vuoi confessarti tu, che hai già detto tutto alla Madonna” come al solito con il suo modo di fare conosciuto da tutti.

Il punto è che anche questo mostra il legame spirituale che univa i due, infatti mentre Mamma Natuzza era in un colloquio privato con La Vergine Maria, in realtà non era una conversazione a due visto che Padre Pio ne conosceva ogni singolo dettaglio.

Dettagli, coincidenze? No! Assolutamente no infatti proprio tre giorni prima di morire Mamma Natuzza non sta parlando con un defunto, non sta parlando alla Madonna, no in quel caso di trance dove riusciva a parlare con l’ aldilà gli apparve Padre Pio e le consegnò il suo messaggio speciale: ” Prega per le mie sofferenze perché sono all’ apice, fra poco le mie finiranno ed inizieranno le tue.”

UN LIBRO DA NON PERDERE: IL DOLORE SI FA GIOIA, PADRE PIO E NATUZZA

Questo è il VIDEO fatto di emozioni uniche:

