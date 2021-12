Santo Rosario in diretta da Piazza San Pietro, domenica 12 dicembre 2021. LIVE TV h. 10.30

Domenica 12 dicembre 2021. LIVE TV h. 10.30

L’amore per la madre di tutti

Mossi dalla fede, dall’amore e dalla speranza, come Chiesa, intesa come “un noi grande come la famiglia umana” – si legge nel comunicato della Commissione istituita da Pio XII nel 1958 allo scopo di “consultare e aiutare le Chiese particolari in America Latina” – “esprimiamo il nostro amore per la madre tutti”, in vicinanza e fedeltà con Papa Francesco, che ha acconsentito a celebrare questa festa in Piazza San Pietro prima del consueto Angelus domenicale.

Recita la potente Supplica alla Vergine di Guadalupe

canale You Tube della redazione: Per iscriverti gratuitamente al https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.