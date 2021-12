Puoi usare tutto il potere del Sangue di Gesù per affrontare subito una situazione disperata

Una preghiera forte per chiedere protezione nella tua vita

Signore Gesù, in tuo nome, e con il potere del tuo Preziosissimo Sangue, sigilliamo ogni persona, ogni azione e ogni evento attraverso i quali il nemico voglia farci del male.

Con il potere del Sangue di Gesù, sigilliamo ogni potestà distruttrice in aria, sulla terra, in acqua, nel fuoco, sotto terra, le forze sataniche della natura, negli abissi dell’inferno e nel mondo in cui viviamo oggi.

Ti chiediamo, Gesù, di inviare nelle nostre case e nei nostri luoghi di lavoro la Santissima Vergine accompagnata da San Michele, San Gabriele, San Raffaele e tutta la loro corte di Angeli Santi.

Con il potere del Sangue di Gesù sigilliamo la nostra casa, tutti coloro che vi abitano (nominare ciascuno di loro), le persone che il Signore vi invierà e i cibi e i beni che generosamente ci ha offerto per il nostro sostentamento.

Con il potere del Sangue di Gesù, sigilliamo terra, porte, finestre, oggetti, pareti e pavimenti, l’aria che respiriamo, e collochiamo con fede un cerchio del suo Sangue intorno a tutta la nostra famiglia.

Con il potere del Sangue di Gesù, sigilliamo i luoghi in cui staremo in questa giornata, e le persone, le imprese o le istituzioni con le quali tratteremo (nominare ciascuna di loro).

Con il potere del Sangue di Gesù, sigilliamo il nostro lavoro materiale e spirituale, gli affari di tutta la nostra famiglia e i veicoli, le vie e qualsiasi mezzo di trasporto che dovremo utilizzare.

Con il tuo Sangue prezioso, sigilliamo gli atti, le menti e i cuori di tutti gli abitanti e i dirigenti della nostra Patria, perché regnino la tua pace e il tuo Cuore.

Ti ringraziamo, Signore, per il tuo Sangue e per la tua Vita. Rendiamo loro grazie per essere stati salvati e preservati da ogni male.

Amen.









A cura di Redazione Papaboys fonte: Aleteia