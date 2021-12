Preghiera potente per sconfiggere ansia e depressione, scritta da Santa Teresina del Bambin Gesù

Conforta la tua anima con questa preghiera nata dalla devozione di Santa Teresina del Bambin Gesù alla Vergine del Sorriso.

ha raccontato di essere stata guarita, quando era bambina, da quella che oggi verrebbe probabilmente diagnosticata come una sindrome di attacchi di panico.

Venne curata dal sorriso della Vergine. La santa scrisse:

“13 maggio 1883, festa di Pentecoste. Dal letto, ho girato lo sguardo verso l’immagine di Nostra Signora e… All’improvviso la Santissima Vergine mi è sembrata bella, così bella che non avevo mai visto nulla di simile, il suo volto emanava una bontà e una tenerezza ineffabili, ma ciò che è calato profondamente nella mia anima è stato il ‘sorriso incantevole della Santissima Vergine’.

In quel momento tutte le mie pene se ne sono andate, due grosse lacrime sono sgorgate dalle mie palpebre e mi sono scivolate sul volto. Erano lacrime di pura gioia…

Ah, ho pensato, la Santissima Vergine mi ha sorriso, sono felice… (…) È stato a causa sua, delle sue intense preghiere, che ho ricevuto la grazia del sorriso della Regina del Cielo…”.

Chiamò questa immagine “Vergine del Sorriso”, e l’invocazione iniziò con i suoi familiari. In seguito, portò la devozione al Carmelo di Lisieux. Alla fine venne diffusa in tutti gli ordini carmelitani e si propagò nel mondo.

Molte persone hanno ottenuto la guarigione dalla depressione e da altre malattie dell’anima, come Teresina, attraverso questa devozione. In questo giorno che la Commemora vi invitiamo a recitarla insieme, per alleviare le rispettive sofferenze, combattere da cristiani contro il male in generale (specialmente contro la malattia del secolo, cioè, la depressione) e chiedere l’intervento di un dio guaritore che davvero non ci abbandona mai!

PREGHIERA ALLA VERGINE DEL SORRISO

O Maria, Madre di Gesù e madre nostra,

che con un chiaro sorriso vi siete degnata di consolare

e curare vostra figlia Santa Teresina del Bambin Gesù dalla depressione,

restituendole la gioia di vivere

e il senso della sua vita in Cristo Risorto,

guardate con affetto materno tanti

figli e figlie che soffrono di depressione,

disturbi e sindromi psichiatriche e mali psicosomatici.

Gesù Cristo curi e dia senso alla vita di tante persone

la cui esistenza a volte è deteriorata.

Maria, il vostro bel sorriso non lasci che

le difficoltà della vita oscurino la nostra anima.

Sappiamo che solo vostro figlio Gesù può soddisfare

le ansie più profonde del nostro cuore.

Maria, attraverso la luce che sboccia dal vostro volto traspare la misericordia di Dio. Il vostro sguardo ci accarezzi e ci convinca che Dio ci ama e non ci abbandona mai, e la vostra tenerezza rinnovi in noi l’autostima, la fiducia nelle nostre capacità, l’interesse per il futuro e il desiderio di vivere felici. I familiari di quanti soffrono di depressione aiutino nel processo di guarigione, non considerandoli mai attori della malattia con interessi di comodo, ma li valorizzino, li ascoltino, li comprendano e li esortino. Vergine del Sorriso, ottenete per noi da Gesù la vera cura e liberateci da sollievi temporanei e illusori. Curati, ci impegniamo a servire con gioia, disposizione ed entusiasmo Gesù come discepoli missionari, con la nostra testimonianza di vita rinnovata. Amen.

(Recitare 2 Ave Maria in onore delle due lacrime di gioia che sono scivolate sulle guance di Santa Teresina del Bambin Gesù quando è stata toccata dal Sorriso della Vergine).

