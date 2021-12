Preghiera molto potente allo Spirito Santo da recitare oggi

Spirito di Sapienza, ti adoro: fammi conoscere la vanità delle cose terrene e l’importanza delle celesti. Gloria al Padre,..

Spirito di Intelletto, ti ringrazi: illumina la mia mente nella fede, perchè essa mi sia guida in ogni azione. Gloria al Padre,..









Spirito di Consiglio, ti lodo: fammi docile sempre alle tue sante ispirazioni. Gloria al Padre,..

Spirito di Fortezza, ti benedico: rendimi invincibile alle tentazioni ed ai nemici dell’anima mia. Gloria al Padre,..

Spirito di Scienza, ti glorifico: aiuta la mia mente nelle imprese, solo e sempre alla gloria del Signore. Gloria al Padre,..

Spirito di Pietà, ti prego: fammi la grazia, che le mie orazioni siano più fervorose e più raccolte. Gloria al Padre,..

Spirito di Santo Timore, ti amo: che mi ricordi dappertutto della presenza di Dio, per amarlo dappertutto. Gloria al Padre,..

V. Manda il tuo Spirito ed essi saranno ricreati

R. e rinnoverai la faccia della terra.

PREGHIAMO:

O Dio, che hai ammaestrato i cuori dei fedeli con la luce dello Spirito Santo: dà a noi di gustare ciò che secondo il medesimo Spirito è bene, e di godere sempre della sua consolazione.

Per il Signore Gesù Cristo, nell’unità dello Spirito Santo.

PREGHIERA PER LA PENTECOSTE

Tu o Maria sei unita nella preghiera con gli Apostoli nel Cenacolo.

Lì per opera dello Spirito, dono di Cristo Risorto, nasce la Chiesa,

comunità di amore, in cui ogni barriera fra gli uomini viene abbattuta.

Questa è la missione della Chiesa e di ogni cristiano:

riconciliare gli uomini con Dio e tra loro per fare dell’umanità intera

una comunione di persone.

Ave, o Maria…









O Signore, lo stesso Spirito Santo che era sceso su Maria

per far nascere in Lei Gesù figlio di Dio,

scende di nuovo su di Lei e sugli Apostoli nel cenacolo

per dare vita alla Chiesa, Corpo Mistico di Cristo.

Concedi, ti preghiamo, che i cristiani siano nel mondo

segno e forza attiva di unità fra tutti gli uomini.

Per Cristo nostro Signore. Amen.