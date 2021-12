Oggi è il beato Charles de Foucauld: recita ora la sua supplica d’abbandono a Dio Padre. La recitava anche Franco Battiato!

Oggi ricordiamo il Beato Charles de Foucauld

Il 1° dicembre 1916 veniva ucciso Charles de Foucauld

Beato Charles de Foucauld Fusco detto Carlo di Gesù è stato un sacerdote ed eremita francese, dopo essere stato militare in carriera ed esploratore si convertì alla fede e alla ricerca di Dio.

Entrato tra i Trappisti iniziò il noviziato nella Trappa di Notre-Dame-des-Neiges e poi in Siria. Desideroso di fondare una nuova congregazione religiosa, non ci fu nessuno che si unì a lui. Visse con i Tuareg testimoniando il Vangelo non con le parole ma con il suo stile di vita e le sue opere. Fu ucciso durante una razzia il 1º dicembre 1916.

Il 13 novembre 2005 è stato proclamato beato da papa Benedetto XVI.

Preghiera

Padre mio,

io mi abbandono a te,

fa di me ciò che ti piace.

Qualunque cosa tu faccia di me

Ti ringrazio.

Sono pronto a tutto, accetto tutto.

La tua volontà si compia in me,

in tutte le tue creature.

Non desidero altro, mio Dio.

Affido l’anima mia alle tue mani

Te la dono mio Dio,

con tutto l’amore del mio cuore

perché ti amo,

ed è un bisogno del mio amore

di donarmi

di pormi nelle tue mani senza riserve

con infinita fiducia

perché Tu sei mio Padre.