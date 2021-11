Miracolo di San Giuseppe? Bruciano l’auto di un sacerdote ma la statua del falegname rimane illesa

La statua di San Giuseppe non viene toccata dalle fiamme…

L’immagine intatta di San Giuseppe è diventata una benedizione per la comunità

(Fonte es.churchpop.com) In Brasile, Sabato 23 Gennaio, l’automobile di un sacerdote è stata incendiata a Porto Murtinho.

La vettura apparteneva a padre Matheus Ferreira, parroco della parrocchia Sagrado Corazón de Jesús, ed era parcheggiata nel condominio dove attualmente risiede il parroco.

LEGGI ANCHE: La storia, poco conosciuta, dell’anello nuziale della Madonna e di San Giuseppe

In mezzo alla devastazione si sono accorti che la statua di San Giuseppe, a cui il 2021 dedicato, era rimasta illesa. La parte anteriore del mezzo, dove era la statua, non è stata colpita in maniera importante dalle fiamme.

L’immagine intatta di San Giuseppe è diventata una benedizione per la comunità

“Per la prima volta dopo questa tragedia, e per la prima volta nella storia di Puerto Murtinho, San José riunisce il sindaco, il vice sindaco, la first lady, i segretari e l’intera squadra di gabinetto per un momento di benedizione e preghiera“, dice la parrocchia in un post.

Guarda un video su San Giuseppe:

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Iscriviti al canale (è gratuito) ed attiva le notifiche