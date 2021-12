La Regina della Pace ha confermato che l’apostasia della fede si è compiuta. Le parole di Padre Livio

Cari amici, scrive in un post sul suo blog Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, in questi lunghi anni della sua permanenza fra noi, la Regina della pace ha fatto tutto il possibile per tener viva la fede, mentre soffiava il vento dell’incredulità sulle popolazioni di tradizione cristiana.

Ci ha accompagnato passo per passo, con una evangelizzazione di straordinaria efficacia, raggiungendo ogni parte della terra. Attraverso una parrocchia da Lei scelta, ha rinnovato la fede e la vita cristiana in innumerevoli parrocchie della Chiesa cattolica

Ha “preparto il piccolo gregge” – ricorda Padre Livio – per la testimonianza decisiva, mentre nei cuori e nei popoli una volta cristiani, si consumava la più grande apostasia della storia della Chiesa.

La Madonna aveva preannunciato che sarebbero arrivato le prove e avrebbe “regnato il peccato” ( 25 Luglio 20219). E così è stato, come la Madre ci ha svelato successivamente con espressioni drammatiche.

Infatti, poco tempo dopo ci ha rivelato che si era realizzato il piano di satana di mettere l’umanità al posto di Dio e così poter distruggere tutto ciò che vi è di bello e di buono nelle anime di ciascuno di noi ( 17 Settembre 2019).

Nel tempo dell’ epidemia la Madre non ha certo chiuso gli occhi sulle sofferenze dei suoi figli e ci ha inviati a pregare per ottenere le grazie temporali, ma soprattutto ci ha insistentemente esortato a ritornare a Dio con la conversione.

Ci ha ricordato che le anime sono malate e vanno la morte spirituale e, evocando una scenario drammatico, ci ha svelato che satana sta mietendo le anime.

Ha messo la nudo l’ipocrisia della nostra generazione dicendoci che abbiamo “rifiutato la Fede e la Croce”. Poteva essere più esplicita sulla catastrofe spirituale che si sta compiendo?

Ha dolorosamente ammesso che questo mondo si è “perso” e che siamo diventati “pagani”. Questa espressione è particolarmente significata per descrivere l’Occidente, una volta cristiano.

Per questi ci chiama alla responsabilità e alla testimonianza perché Lei è qui come Regina, per strappare l’umanità all’ usurpatore e riconsegnarla a suo Figlio. Ha bisogno di una risposta generosa e senza compromessi. “Se Siete miei, vincerete”

Vostro Padre Livio

Per leggere il blog del Direttore di Radio Maria clicca qui