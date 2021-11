La Madonna disse a Santa Faustina: ‘Prepara il mondo alla seconda venuta di Cristo’

Santa Faustina e la seconda venuta di Gesù

Sarà terribile quel giorno: giorno della giustizia e della collera divina..

Gesù tornerà

Un giorno vidi la Madonna, che mi disse: «L’anima cara al Signore è quella che segue fedelmente le ispirazioni della grazia. Io diedi al mondo il Salvatore; il tuo compito è proclamare la sua infinita Misericordia.

Preparerai il mondo alla seconda venuta di Cristo, quand’egli apparirà non più come Salvatore misericordioso, ma come giusto Giudice.

Sarà terribile quel giorno: giorno della giustizia e della collera divina. Già è stato stabilito, e gli angeli ne tremano. Parla alle anime dell’infinita misericordia divina, finché perdura il tempo della misericordia. Se adesso taci, risponderai tu stessa d’un grande numero di anime. Non temere e sii fedele fino al termine. Io seguo i tuoi sforzi con il mio amore».

