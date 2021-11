Invocazione potente di guarigione alla Madonna della Salute: oggi, 21 novembre 2021, è la Sua festa

Preghiera alla Madonna della Salute

Vergine santissima, che sei venerata con il dolce titolo di Madonna della salute, perché in ogni tempo hai lenito le umane infermità: ti prego di ottenere a me e ai miei cari la sanità del corpo o almeno la forza di sopportare le sofferenze in unione ai patimenti di Cristo Redentore.

Salute degli infermi, prega per noi!

Vergine santissima, che sai sanare non solo le infermità corporali, ma anche quelle spirituali, ti prego di liberare l’anima mia e di tutti i miei cari da ogni colpa, per poter essere sempre degni dell’amicizia e della grazia di Dio.

Salute degli infermi, prega per noi!

Vergine santissima, che concedi ai tuoi devoti la bella sorte di conseguire la salute eterna, prendi nelle tue mani la causa dell’anima mia e fa’ che possiamo raggiungere con te la gioia e la luce del cielo.

Salute degli infermi, prega per noi!

Recita la supplica con il video

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche

Recita anche:

Maria, ti prego per tutti quelli che soffrono, per coloro che non hanno la forza di pregare, per quanti non hanno nessuno a cui appoggiarsi: aiutaci tutti ad avere il dono della salute.

Non sono solo io ad avere problemi: esistono sofferenze ancora peggiori.

Ti debbo ringraziare per diversi motivi; Maria fa’ che io veda al di là dei miei interessi personali.

Fa’ che ricordando la croce di tuo figlio e le croci degli altri, diventi più capace di accettare la mia croce più serenamente e saggiamente, e scoprire nel mistero del dolore la traccia che mi conduce a Te.

LEGGI ANCHE: Festa di Cristo Re dell’Universo, Domenica 21 Novembre 2021: devozione e supplica potentissima

Oppure:

O Madre di misericordia, Madonna della

Salute, che vegliando ai piedi della croce

del Figlio Gesù hai manifestato la tua

solidarietà con l’umanità sofferente,

ascolta la voce e la preghiera di tutti i

malati, che ricorrono a te con la certezza

di trovare una madre che li accoglie,

guarisce e conforta.

Esaudisci, Madre del Salvatore nostra, le

invocazioni che ti rivolgiamo: soccorrici

nelle nostre malattie, trasforma le nostre

lacrime in preghiera e le nostre sofferenze

in momenti di crescita, converti la

nostra solitudine in contemplazione e la

nostra attesa in speranza.