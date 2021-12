Il Santo di oggi, 13 Dicembre 2021: Santa Lucia, protettrice della vista. Vita e Preghiera

Oggi la Chiesa ricorda Santa Lucia, vergine e martire

Memoria di Santa Lucia, martire cristiana della grande persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano (IV secolo). È tra le sante più popolari della Chiesa ed è è invocata come protettrice della vista.

La vita di Santa Lucia Santa Lucia nasce a Siracusa verso la fine del III secolo, da una nobile famiglia cristiana. Sin da fanciulla, si consacrò segretamente a Dio con voto di perpetua verginità.

Ma, secondo le consuetudini dell’epoca, venne promessa in sposa a un pretendente, invaghito per la sua straordinaria bellezza.

Un giorno Lucia propose alla madre, di nome Eutichia, di recarsi insieme a lei in pellegrinaggio nella vicina città di Catania, presso il sepolcro dell’illustre vergine martire Sant’Agata.

Voleva domandare a Dio la grazia della guarigione della stessa madre, da molto tempo gravemente ammalata.

Secondo la tradizione arrivarono a Catania il 5 febbraio dell’anno 301. Pregarono la santa intensamente fino alle lacrime, implorando un miracolo.

Lucia consigliò alla madre di toccare con fede la tomba della santa patrona di Catania, confidando nella sua sicura intercessione presso il Signore. Ed ecco, Sant’Agata apparve in visione a Lucia dicendole: “Sorella mia Lucia, vergine consacrata a Dio, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi ottenere per tua madre? Ecco che, per la tua fede, ella è già guarita! E come per me è beneficata la città di Catania, così per te sarà onorata la città di Siracusa”. Dona la sua vita a Dio Subito dopo la visione, Eutichia constatò l’effettiva avvenuta guarigione miracolosa. Lucia decise di rivelare alla madre il proprio desiderio di donare tutta la propria vita a Dio, rinunciando a uno sposo terreno ed elargendo tutte le proprie ricchezze ai poveri, per amore di Cristo.

Così Lucia da ricca che era si fece povera. Per circa tre anni si dedicò senza interruzione alle opere di misericordia d’ogni genere, a vantaggio dei poveri, degli orfani, delle vedove, degli infermi e dei ministri della Chiesa di Dio.

Ma colui che l’aveva pretesa come sposa, si vendicò del rifiuto denunciando Lucia al locale tribunale dell’impero romano, con l’accusa che ella fosse “cristianissima”. Su di lei infierì la crudele persecuzione anti-cristiana dell’imperatore Diocleziano. La sua grande testimonianza di fede Arrestata, rifiutò con coraggiosa fermezza di sacrificare agli déi pagani, e quindi venne processata dal magistrato Pascasio. Ella rispose senza timore, quasi esclusivamente citando la Sacra Scrittura.

La morte e il culto

Seconda la tradizione rimase miracolosamente illesa da crudeli supplizi.

Profetizzò l’imminente fine delle persecuzioni di Diocleziano e la pace per la Chiesa, dopo di che morì con un colpo di spada in gola e venne devotamente sepolta nelle grandi catacombe cristiane della sua Siracusa.

Era il 13 dicembre dell’anno 304. Da allora, il suo culto si diffuse ben presto in tutta la Chiesa, e ancora oggi Santa Lucia è certamente tra i santi più popolari, più amati e più venerati nel mondo.

Le sue spoglie mortali sono custodite nel Santuario di Lucia a Venezia. Il luogo di culto principale è la Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa.

Santa Lucia è patrona di numerosi Comuni, fra cui: Siracusa, Belpasso (CT), Napoli, Santa Lucia del Mela (ME), Massa Santa Lucia (ME), Carlentini (SR), Bergamo.

Viene invocata come protettrice dei ciechi, oculisti, elettricisti, contro le malattie degli occhi e le carestie. (Fonte www.santiebeati.it – Autore: Carlo Fatuzzo)

Curiosità

Privo di ogni fondamento e assente nelle molteplici narrazioni e tradizioni, almeno fino al secolo XV, è l’episodio in cui Lucia si sarebbe strappata – o le avrebbero cavato – gli occhi. L’emblema degli occhi sulla coppa, o sul piatto, sarebbe da ricollegarsi, più semplicemente, con la devozione popolare che l’ha sempre invocata protettrice della vista a motivo dell’etimologia del suo nome dal latino Lux, luce.

Preghiera a Santa Lucia

O gloriosa Santa Lucia, Tu che hai vissuto la dura esperienza della persecuzione, ottieni dal Signore, di allontanare dal cuore degli uomini ogni proposito di violenza e di vendetta.

Dona consolazione ai nostri fratelli ammalati che con la loro malattia condividono l’esperienza della passione del Cristo.

Fa che i giovani, vedano in te, che ti sei offerta interamente al Signore, il modello di una fede che dà orientamento a tutta la vita.

Oh vergine martire, il festeggiare la tua nascita al cielo, sia per noi e per la nostra storia di ogni giorno, un evento di grazia, di operosa carità fraterna, di speranza più viva e di una fede più autentica. Amen.