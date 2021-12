Giovanni Paolo II era innamorato del Bambino Gesù. Invocalo oggi, 19 dicembre 2021, per ottenere una grazia!

Giovanni Paolo II era molto legato al Bambino Gesù

Leggi alcune frasi sul Natale di San Giovanni Paolo II che in pochi ricordano..

Frasi di Karol Wojtyla

Il Bimbo divino nato a Betlemme reca in dono nelle sue piccole mani il segreto della pace per l’umanità. Egli è il Principe della pace! Ecco il lieto annuncio, risonato quella notte a Betlemme, e che voglio ripetere al mondo in questo giorno benedetto.

Il Mistero della notte di Betlemme dura senza intervallo. Esso riempie la storia del mondo e si ferma alla soglia di ogni cuore umano. Ogni uomo, cittadino di Betlemme, ha potuto ieri sera guardare Giuseppe e Maria e dire: non c’è posto, non posso accogliervi. E ogni uomo di tutte le epoche può dire al Verbo, che si è fatto carne: non ti accolgo non c’è posto.

Il Natale è la festa dell’Amore divino: per amore Egli ci ha creati, per amore ci ha redenti in Cristo e ci attende nel suo regno.

Non possiamo pertanto trasformare e avvilire il Natale in una festività di inutile spreco, in una manifestazione all’insegna del facile consumismo: il Natale è la festa dell’Umiltà, della Povertà, della Spogliazione, dell’Abbassamento del Figlio di Dio, che viene a donarci il suo infinito Amore.

Preghiera per chiedere una grazia

O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato

alla Chiesa il Beato Giovanni Paolo II

e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza

della tua paternità, la gloria della Croce

di Cristo e lo splendore dello Spirito

d’amore.

Egli, confidando totalmente nella

tua infinita misericordia e nella materna intercessione

di Maria, ci ha dato un’immagine

viva di Gesù Buon Pastore e ci ha indicato

la santità come misura alta della vita

cristiana ordinaria quale strada per raggiungere

la comunione eterna con Te.

Concedici, per sua intercessione, secondo la tua volontà,

la grazia (….) che imploriamo, nella speranza

che egli sia presto annoverato nel numero

dei tuoi santi. Amen.

Preghiera al Santo Bambino di Praga

