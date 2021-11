Le piaghe del Signore Gesù: un mistero mistico

Le cinque piaghe di Gesù sono il segno fortissimo del suo amore per noi e attraverso i fori di quelle piaghe è passata nei secoli la grazia e la misericordia di Dio per ognuno di noi. C’è però una sesta piaga, nascosta, non visibile, dolorosissima, sulla quale poggiava la pesante croce, una piaga profonda tre dita che lasciava scoperte tre ossa. Nessuno ne sapeva nulla fino a quando, un giorno, San Bernardo di Chiaravalle in preghiera chiese a Gesù quale fosse la piaga che gli aveva dato più dolore, e Gesù stesso rivelò la piaga sulla santa spalla.

“Io ebbi una piaga sulla spalla, profonda tre dita, e tre ossa scoperte per portare la croce: questa piaga mi ha dato maggior pena e dolore di tutte le altre e dagli uomini non è conosciuta.

Ma tu rivelala ai fedeli cristiani e sappi che qualunque grazia mi chiederanno in virtù di questa piaga verrà loro concessa; ed a tutti quelli che per amore di essa mi onoreranno con tre Pater, tre Ave e tre Gloria al giorno perdonerò i peccati veniali e non ricorderò più i mortali e non moriranno di morte improvvisa ed in punto di morte saranno visitati dalla Beata Vergine e conseguiranno la grazia e la misericordia”.

Questa è la preghiera per chiedere a Gesù la grazia che desideriamo:

Dilettissimo Signore mio Gesù Cristo, mansueto Agnello di Dio, io povero peccatore Ti adoro e considero la dolorosissima piaga della tua spalla aperta dalla pesante croce che hai portato per me. Ti ringrazio del Tuo immenso dono d’Amore per la Redenzione e spero le grazie che

Tu hai promesso a coloro che contemplano la Tua Passione e l’atroce piaga della Tua Spalla. Gesù, mio Salvatore, incoraggiato da Te a chiedere quello che desidero, Ti chiedo il dono del Tuo Santo Spirito per me, per tutta la Tua Chiesa, e la grazia (…chiedere la grazia desiderata); fa che sia tutto per la Tua gloria e il mio maggior bene secondo il Cuore del Padre. Amen.

Tre Pater, tre Ave, tre Gloria

