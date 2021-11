Esiste veramente il Paradiso? Risponde Papa Francesco: ‘Saremo pieni di gioia’

Papa Francesco ci parla dell’esistenza del Paradiso

Il Santo Padre, Papa Francesco, ci spiega la bellezza della vita eterna…

Papa Francesco una volta, durante un’udienza generale a piazza San Pietro, è entrato nella questione della vita dopo la morte.

“Ci accorgiamo che la nostra immaginazione ci impedisce di comprendere lo splendore del mistero e sorgono spontanee domande come ‘quando avverra’ questo passaggio finale? Cosa sarà allora dell’umanità e del creato che ci circonda?“.

Il Pontefice ha spiegato alla folla che non bisogna avere paura perchè in paradiso “saremo vestiti della gioia e dell’amore di Dio, senza limite, saremo faccia a faccia con Lui. E’ bello pensare così, dà forza all’anima“.

Il Santo Padre ha aperto alla prospettiva del paradiso anche per gli animali e lo ha fatto citando l’apostolo Paolo che ad un bambino in lacrime per la morte del suo cane aveva risposto: “Un giorno rivedremo i nostri animali nell’eternità di Cristo“.