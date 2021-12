E’ la festa della Madonna di Loreto. Recita oggi, 10 dicembre 2021, la potente supplica per ‘salvare l’Italia’

E’ la festa della Madonna di Loreto. Recita oggi, 10 dicembre 2020, la potente supplica per ‘salvare l’Italia’. C’è un legame speciale e ‘solidale’ tra la Santa Casa e la nazione.

Oggi, nel giorno della Festa dedicata alla Madonna di Loreto, recitiamo questa preghiera, davvero molto potente.

“SUPPLICA ALLA BEATA VERGINE DI LORETO”

O Vergine Madre,

come sei uscita dalla tua Santa Casa per portare conforto alla cugina Elisabetta,

visita le nostre case e i luoghi di sofferenza

e, in questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione, portaci la tua materna

consolazione.

Ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, i bambini e i ragazzi, i giovani e gli anziani, i sofferenti e le persone sole.

Accogli tra le tue braccia i defunti e conforta i loro familiari.

Sostieni i medici, gli operatori sanitari e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di

tutti. Aiutaci a svolgere i nostri impegni con responsabilità, con spirito di fraternità e

di solidarietà.

Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo, affinché possiamo tornare sereni al

nostro lavoro e guardare al futuro con speranza per lodarti e ringraziarti con cuore

rinnovato.

O Maria, allontana da noi ogni male e concedici la gioia del Vangelo,

perché nel dono dello Spirito Santo si rinsaldi la nostra fede,

si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità.

Ascolta, o Madre, la nostra preghiera!

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,

Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche di noi

che siamo nella prova,

e liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.

Vergine di Loreto,

Salute degli infermi, prega per noi;

Consolatrice degli afflitti, prega per noi.