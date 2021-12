Claudia Koll: ‘Il Maligno voleva uccidermi ma Dio mi ha salvata!’

Ancora una testimonianza forte proposta da Claudia Koll. Le sue parole fanno veramente riflettere, giudicate voi.

Nonostante i molti contestatori protestanti, Claudia Koll è ammirevole e testimonia veramente la sua fede in Gesù Cristo, una peccatrice simile all’adultera che troviamo nei Vangeli, ritrova Cristo e offre il suo cuore a lui. Il cambiamento si vede, anche nel tono di voce e negli sguardi, ma soprattutto nelle parole con le quali dà gloria a Dio per avergli donato la Fede!

Dai film erotici con Tinto Brass alla Messa quotidiana. A “guarire” Claudia Koll dall’agnosticismo è stata una visita in San Pietro nel 2000 per una fiction americana. Ha fondato una compagnia di teatro e ha avuto in affidamento un africano di 17 anni, malato: «ogni tanto mi chiama mamma. La femminilità è un valore che ho riscoperto. Mi sento donna e madre». Su Il Corriere della Sera ha raccontato la sua conversione e quello che è accaduto dopo: «Ho recuperato una serenità spirituale e una pacificazione col corpo.

Non penso al mio passato, ora sono libera dal materialismo. Ero cieca e ora ci vedo, e come Sant’Agostino mi rammarico di non averLo incontrato prima. Non conoscevo la vita e non sapevo dove stavo andando, ora ho recuperato il mio passato e posso dargli un significato».