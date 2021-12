Che bello è Domenica! Tre bellissime preghiere da recitare assolutamente oggi, 19 dicembre 2021

Tre suppliche da recitare in questa Domenica

Domenica è un giorno speciale! La preghiera nel giorno del Signore esprime la gioia e la lode di tutti noi cristiani.

Per la Domenica di Avvento:

Voglio stare un po’ di fronte alla grotta:

qui troverò pace e riposo, i miei dubbi si muteranno in certezze,

i miei affanni in quiete, la mia tristezza in gioia,

il mio turbamento in serenità.

In questo spazio troverà sollievo il mio dolore,

acquisterò coraggio per superare la paura,

mi riempirò di generosità per non arrendermi all’avvilimento

e per riprendere il cammino della speranza.

Maria, vedo nel tuo volto la somiglianza con Gesù.

Tu hai dato alla luce Colui che è la nostra riconciliazione.

Madre, mi rifugio in te e sotto la tua protezione imploro il perdono di Dio.

Rendimi somigliante a Lui, per essere come lui Misericordia.

Preghiera al Corpo di Cristo

Anima di Cristo, santificami.

Corpo di Cristo, salvami.

Sangue di Cristo, inebriami.

Acqua dei costato di Cristo, lavami.

Passione di Cristo, confortami.

O buon Gesù, esaudiscimi.

Fra le tue piaghe ascondimi.

Non permettere ch’io mi separi da te.

Dal nemico maligno difendimi.

Nell’ora della morte chiamami.

E comanda che io venga a te.

Affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli eterni. Così sia.

(Composta da Sant’Ignazio)

Invocazione agli Angeli Custodi

Assisteteci, Angeli custodi, soccorso nel bisogno, conforto nella disperazione, luce nelle tenebre, protettori nei pericoli, ispiratori di buoni pensieri, intercessori presso Dio, scudi che respingono il nemico malvagio, compagni fedeli, amici verissimi, prudenti consiglieri, specchi d’umiltà e purezza.

Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Amen.

